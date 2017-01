Actualidade

O treinador do Sporting, Jorge Jesus, foi suspenso por 15 dias pelo conselho de disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), na sequência da sua expulsão no jogo em Setúbal para a Taça da Liga.

De acordo com o mapa de castigos divulgado hoje por aquele conselho, Jorge Jesus, que foi ainda multado em 3.825 euros, vai ter de cumprir 15 dias devido à expulsão no jogo em Setúbal com o Vitória para a Taça da Liga, que o Sporting perdeu por 2-1, sendo afastado daquela competição.

O treinador do Sporting falha assim os próximos dois jogos da sua equipa em Chaves, frente ao Desportivo local, para a Liga e Taça de Portugal.