Actualidade

A jogadora da seleção portuguesa de futebol feminino Edite Fernandes anunciou hoje a sua retirada, após 132 jogos disputados e 39 golos apontados ao serviço da equipa das 'quinas'.

"A experiente avançada do Sporting de Braga deixa a equipa das 'quinas' após 132 internacionalizações, sendo a segunda jogadora com mais jogos pela armada lusa, atrás de Carla Couto, e a goleadora máxima da seleção, com 39 golos", pode ler-se em comunicado da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Edite Fernandes estreou-se pela principal seleção feminina em dezembro de 1997, tendo contribuído com quatro golos para o apuramento de Portugal para a fase final do Campeonato da Europa, a realizar na Holanda neste verão.