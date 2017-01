Actualidade

O Banco Mundial manifestou hoje pessimismo em relação ao crescimento económico no mundo devido à "crescente incerteza" em relação às intenções do futuro Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Segundo a nova previsão, o Produto Interno Bruto (PIB) deve crescer 2,7% em 2017, um aumento em relação aos 2,3% registados em 2016, mas uma diminuição de 0,1 pontos percentuais em relação às projeções divulgadas em junho.

O principal autor do relatório semestral do Banco Mundial sobre a situação internacional, Ayhan Kose, sublinhou que "as repercussões do que está a acontecer nos Estados Unidos não se limitam aos Estados Unidos".