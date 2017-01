Actualidade

A cerimónia de posse de Donald Trump como Presidente dos Estados Unidos, a 20 de janeiro, terá "uma suave sensualidade" e seguirá "um movimento poético", em vez de ser como uma coroação, garantiu hoje o organizador da sessão.

"Temos a oportunidade de ter a maior celebridade do mundo, que é o Presidente eleito, ao lado do atual Presidente. Então, o que vamos fazer, em vez de o rodear de pessoas ilustres, é rodeá-lo da suave sensualidade do local", afirmou Tom Barrack, encarregado por Trump de preparar a cerimónia de investidura.

"Será mais um movimento poético que uma cerimónia de coroação ao estilo de grande circo", acrescentou o responsável à imprensa presente na Trump Tower.