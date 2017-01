Actualidade

A bolsa de Xangai, principal praça financeira da China, abriu hoje a descer 0,16%, para 3.156,69 pontos.

Já Shenzhen, a segunda praça financeira do país, começou com perdas de 0,12%, nas primeiras transações do dia, para 10.294,30 pontos.

O ChiNext, o índice chinês dedicado às pequenas e médias empresas locais e inspirado no norte-americano Nasdaq, desceu 0,22% para 1.947,42 pontos.