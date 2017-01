Actualidade

Barack Obama alertou hoje para o perigo de negar a existência das alterações climáticas, sublinhou a importância da influência do país no mundo e lembrou que os Estados Unidos não sofreram nenhum atentado do exterior em oito anos.

No seu último discurso enquanto Presidente dos Estados Unidos, Obama afirmou que negar que o aquecimento global existe significa trair as próximas gerações. "Podemos e devemos discutir sobre a melhor abordagem para resolver o problema. Mas simplesmente negar o problema, não é apenas trair as gerações futuras, mas trair o espírito essencial deste país, o espírito essencial de inovação e capacidade de resolver problemas que guiou os nossos fundadores", disse esta noite em Chicago.

Olhando para o panorama internacional, Obama apelou a que os Estados Unidos se mantenham "vigilantes, mas não assustados", defendendo que as duas outras potências mundiais que lutam pela hegemonia global, a Rússia e a China, não a conseguirão, a não ser que o país mude drasticamente.