Actualidade

Os Estados Unidos classificaram a rede radical indonésia responsável por um ataque em Jacarta como um grupo terrorista e anunciaram sanções a quatro militantes, numa tentativa de perturbar o recrutamento do Estado Islâmico na Austrália e no sudeste asiático.

O anúncio foi feito pelos departamentos de Estado e do Tesouro e surge depois de as polícias da Austrália e da Indonésia terem impedido ataques inspirados no Estado Islâmico, planeados para a época natalícia.

O Departamento de Estado norte-americano disse na terça-feira que designou o grupo Jamaah Ansharut Daulah, afiliado do Estado Islâmico, como um grupo terrorista. Acredita-se que os seus militantes foram responsáveis por um ataque em janeiro de 2016 na capital indonésia que matou oito pessoas, incluindo os próprios atacantes.