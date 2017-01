Actualidade

A exposição dedicada a Amadeo de Souza-Cardoso que evoca a apresentação das obras do artista no Porto e em Lisboa há um século, com cerca de 80 peças, é hoje inaugurada no Museu do Chiado.

A mostra "Amadeo de Souza-Cardoso/Porto Lisboa/2016-1916", que atraiu mais de 40 mil visitantes ao Museu Nacional de Soares dos Reis, no final do ano passado, no Porto, é inaugurada às 19:00 em Lisboa, no Museu Nacional de Arte Contemporânea - Museu do Chiado.

Os dois museus evocam desta forma as exposições realizadas por Amadeo há 100 anos e que provocaram grande escândalo e polémica, sobretudo no Porto, devido à incompreensão da época relativamente às estéticas de vanguarda.