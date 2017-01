Actualidade

Membros dos partidos Demosisto e Liga dos Sociais Democratas foram hoje detidos ou procurados pelas autoridades nas respetivas residências por causa de um protesto em novembro, no exterior do Gabinete de Ligação do Governo Popular Central em Hong Kong.

Os ativistas foram detidos pela sua alegada participação numa reunião ilegal a 06 de novembro do ano passado, quando centenas de manifestantes se concentraram, durante várias horas, no exterior do Gabinete de Ligação do Governo Popular Central de Hong Kong e foram registados confrontos com a polícia.

Segundo a imprensa de Hong Kong, o partido político Demosisto informou que dois dos seus membros - Ivan Lam e Derek Lam - foram levados pelas autoridades das suas residências ao início da manhã de hoje.