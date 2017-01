Actualidade

A Parvalorem tem mais de 10 mil processos em tribunal, a maior parte relativos a crédito em incumprimento, que ascende a 2.500 milhões de euros no total.

Segundo a informação disponibilizada pela empresa criada em 2010 para ficar com os empréstimos (sobretudo 'tóxicos') do ex-BPN, no final de 2015, a carteira de crédito ascendia a 3.160 milhões de euros, sendo que 80% são créditos cujos devedores estão em incumprimento, ou seja, 2.500 milhões de euros.

Já os restantes 20%, equivalente a 660 milhões de euros, são empréstimos que estão a ser pagos normalmente pelos clientes.