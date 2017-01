European Festival Awards

Os vencedores dos European Festival Awards, os prémios que reconhecem os melhores festivais europeus de música do ano, são anunciados hoje na Holanda, e entre os nomeados estão o Out.Fest, no Barreiro, e o Nos Alive, em Algés.

Os prémios - que dizem respeito ao calendário de festivais de 2016 - serão atribuídos hoje na abertura do festival Eurosonic Noorderslag, em Groningen, na Holanda, que tem este ano Portugal como país convidado.

O Out.Fest - Festival Internacional de Música Exploratória do Barreiro, que acontece no começo do outono, está nomeado na categoria de "Melhor Festival em Recinto Fechado", ao lado de eventos como o Le Guess Who? (Holanda), o Le Printemps de Bourges (França) e o Reeperbahn Festival (Alemanha).

O Nos Alive, que decorre habitualmente em julho no Passeio Marítimo de Algés, está nomeado para o prémio de "Melhor cartaz", por uma edição que apresentou em 2016, entre outros, Radiohead, Pixies, Arcade Fire, Chemical Brothers, Tame Impala, Father John Misty e Junior Boys.

Segundo a organização, os European Festival Awards foram criados em 2009 para reconhecer "o árduo trabalho, visão e criatividade da indústria dos festivais".