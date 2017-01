Casino Estoril

Esta noite, a partir das 22h, José da Câmara e Cláudia Leal protagonizam mais um espetáculo inserido no ciclo de fado do Casino Estoril. A dupla de intérpretes sobe ao palco do Lounge D, acompanhada por Diogo Lucena Quadros e Bernardo Romão, nas guitarras, e Luis Roquette, na viola. A entrada é livre.

As noites de fado prosseguem no Casino Estoril com um ciclo de actuações intimistas. São diferentes gerações de intérpretes que apresentarão composições bem conhecidas da “canção nacional”.

José da Câmara, filho de Vicente da Câmara, desde muito cedo pareceu querer ser o único a perpetuar a tradição do fado na família, que vinha desde a sua tia-avó, Maria Teresa de Noronha, e continuou na voz do seu pai. A tradição que José da Câmara herdou, deveu-se em grande parte à sua tia-avó, Maria Teresa de Noronha. Em 1993, o fadista homenageou em disco a herança recebida, em conjunto com o seu pai, Vicente, e com Nuno da Câmara Pereira.

O álbum, intitulado “Tradição”, foi, assim, a forma encontrada para materializar o agradecimento. Em 2010, José da Câmara decidiu ir em busca de outras sonoridades. Admirador de Roberto Carlos há vários anos, José da Câmara pensou que seria interessante unir o encanto da guitarra portuguesa, viola e viola baixo, a alguns dos clássicos do ‘Rei’ da música brasileira, no álbum “Emoções – José da Câmara canta Roberto Carlos! -, reforçando a ideia que a música não tem fronteiras.

Nascida em 1979, Cláudia Leal começou a cantar aos 14 anos, música ligeira, tendo participado em inúmeros Festivais de 1994 a 1998. Descobriu, então, uma nova paixão, o Fado. Venceu o concurso de cantores “Big Caloiro” do Programa televisivo “Big Show SIC” com o fado “Lágrima” de Amália Rodrigues e Carlos Gonçalves.

Cláudia Leal, conquistou, em 2006, o 2º lugar na "Grande Noite do Fado de Lisboa”, organizada pela Casa da Imprensa, tendo recebido, ainda, outras distinções ao longo da sua carreira. Convidada pelo fadista Machado Soares, participou em dois espectáculos de fado, no prestigiado Instituto do Mundo Árabe (IMA), em Paris. Cláudia Leal participou, também, noutros prestigiados espectáculos como, por exemplo, na “III Gala de Entrega de Prémios Amália” no Centro Cultural Olga Cadaval em Sintra.

Recorde-se que, as noites de fados continuam em destaque no Lounge D do Casino Estoril. O ciclo renova-se às quartas-Feiras: Cristiano de Sousa e Ana Margarida sobem ao palco no dia 18, seguindo-se Peu Madureira e Ana Sofia Varela no dia 25 de janeiro.