bem estar

Aulas regulares de Chi Kung e um workshop de massagem ayurvédica champi são as sugestões do Museu do Oriente para um início de ano relaxante, procurando restabelecer a harmonia e o equilíbrio entre corpo, mente e espírito.

Entre janeiro e março, com duas aulas mensais, dá-se a conhecer uma modalidade terapêutica de promoção e desenvolvimento da saúde física, mental e emocional. Através de exercícios de respiração, de postura e com bastão, o Chi Kung activa o fluxo de energia, fortalece os órgãos interno, mantém o vigor do corpo e da mente, exercita as articulações, músculos e tendões, previne doenças por stress físico, fomenta a consciência e proporciona uma vida saudável.

Na sua forma original, o Lohan Chi Kung é um conjunto interno de exercícios com génese nas tradições budistas e taoistas para cultivar os “três tesouros”: chi (energia vital), jing (essência) e shen (espírito).

As aulas são orientadas por João Chasse Santo, discípulo directo do Grande Mestre Yon Fa, com 25 anos de experiência na prática regular e ensino de Chi Kung.

Já nos dias 14 e 21 de Janeiro, em duas manhãs, promove-se uma prática anti-stress que promove a melhoria do sistema imunitário: a massagem ayurvédica champi.

Trata-se de uma terapia relaxante que se concentra no massajar da cabeça para aliviar situações de enxaqueca ou a típica dor de cabeça, com benefícios reconhecidos na melhoria de situações como insónias, rigidez no pescoço, sinusite e congestão nasal, perda de cabelo, cansaço mental, stress e ansiedade. Neste workshop, os participantes vão aprender a aplicar esta massagem seguindo todos os passos e movimentos, integrar o conceito respeitoso do toque terapêutico e reconhecer o seu valor e poder curativo.

As sessões são orientadas por Maria Leonor Braga, terapeuta da fala pela ESSA Alcoitão, terapeuta familiar sistémica pela Associação Portuguesa de Terapia Familiar, terapeuta corporal somática pelo Centro Psicoterapia Somática Biossíntese, estudante de medicina ayurvédica e assistente de Wayne Featherstone, chef internacional de culinária ayurvédica.

Aulas regulares de Chi Kung

21 de janeiro | 11 e 25 de Fevereiro | 4 e 18 de Março

Horário: 9h-10h30

Preço: € 27/mês

Workshop de Massagem Ayurvédica Champi

14 e 21 de janeiro

Horário: 9h30-13h30

Participantes: mín. 10, máx. 20

Preço: € 40