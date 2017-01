Teatro Nacional D. Maria II

Entre amanhã e o dia 22, o Teatro Nacional D. Maria II acolhe a produção do Teatro Nacional São João.

Este drama, cuja extensão, medida à escala terrena, daria para preencher uns dez serões, destina-se a ser representado por um teatro do planeta Marte. O público do nosso mundo não teria forças para suportá-lo», diria Karl Kraus sobre a sua própria peça que vai estar em cena no Teatro D. Maria II.

"Os Últimos Dias da Humanidade" são um relato documental do material que o dramaturgo compilou durante a Primeira Guerra Mundial.

O espetáculo implicou três anos de pesquisa por parte dos encenadores Nuno Carinhas e Nuno M Cardoso, apoiados na dramaturgia por João Luís Pereira e Pedro Sobrado, que converteram as 209 cenas do texto na versão agora apresentada.

A produção conta com mais de duas dezenas de atores que interpretam cerca de 200 personagens. O espetáculo está dividido em três partes – Esta Grande Época (12, 15 e 20 de janeiro), Guerra é Guerra (13, 18 e 21 de janeiro) e A Última Noite (14, 19 e 22 de janeiro) – que podem ser vistas isoladamente.

Local: Sala Garrett do D. Maria II, Lisboa

Horário: de 12 a 22 de janeiro, quarta-feira, às 19h, de quinta-feira a sábado, às 21h, e ao domingo, às 16h

Preço: €5 a €17 (individuais); €20 (os três espetáculos)