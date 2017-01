Cultura

A reedição do romance "Silêncio", de Shusaku Endo, é um dos títulos do plano editorial deste mês das Publicações D. Quixote, anunciado hoje pela editora, dias antes da estreia do filme homónimo de Martin Scorsese.

"Silêncio", que narra a história de um missionário português envolvido na aventura espiritual da conversão dos povos orientais, no século XVII, foi publicado originalmente em Portugal em 1990, pela D. Quixote, com tradução de João David Antunes, e serviu de ponto de partida para o filme de Martin Scorsese, que tem antestreia na quinta-feira, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, uma semana antes da chegada às salas de cinema.

A estreia do filme motiva um programa de atividades "que trará, para a opinião pública, o debate e a reflexão sobre o papel dos jesuítas em Portugal e no mundo, a perseguição religiosa, as relações entre Portugal e o Japão, a arte e a religião", anunciou também hoje a província portuguesa da Companhia de Jesus.