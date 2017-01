Actualidade

A Câmara Municipal de Almeida anunciou hoje que organiza visitas guiadas, orientadas por um técnico ou através de um guia turístico interativo, com o objetivo de dinamizar o centro histórico daquela vila histórica fronteiriça.

Segundo a autarquia presidida por António Baptista Ribeiro, a visita guiada, "quando é solicitada com interesse no acompanhamento, é orientada por um técnico especializado na área, especificidade da visita e interesse do grupo".

A mesma tem a duração aproximada de duas horas e o percurso integra deslocação ao património edificado de maior interesse turístico e histórico, entrada em museus e a contemplação da paisagem envolvente ao centro histórico, entre outros momentos.