Actualidade

O ex-administrador da farmacêutica Octapharma Paulo Lalanda e Castro está hoje a ser ouvido no Tribunal de Instrução Criminal, em Lisboa, no âmbito do processo 'O Negativo', devendo conhecer a medida de coação a aplicar.

Lalanda e Castro foi constituído arguido depois de ser ouvido pela Polícia Judiciária, segundo avançou fonte ligada ao processo, adiantando que Lalanda e Castro já está a ser ouvido pelo tribunal.

Lalanda e Castro é também arguido nos processos 'Operação Marquês' e 'Vistos Gold'.