Actualidade

O presidente do Conselho Fiscal e Disciplinar (CDF) do Sporting, Jorge Bacelar Gouveia, anunciou hoje que não será candidato a qualquer órgão social do clube nas eleições marcadas para 04 de março.

"Amanhã [quinta-feira] presidirei à última reunião do Conselho Fiscal e Disciplinar (CFD) do Sporting Clube de Portugal deste mandato do quadriénio 2013-2017, não sendo candidato a qualquer órgão social do clube nas eleições", refere, em comunicado, Bacelar Gouveia.

O ainda presidente do CFD considera que, ao longo de quatro anos, o organismo ajudou na reestruturação do clube.