As ações do Banco Comercial Português (BCP) estavam hoje a meio da manhã a acentuar as perdas, estando a cair 6,29% para o mínimo histórico de 0,865 euros desde 24 de outubro.

Cerca das 11:30 em Lisboa, os 'papéis' do BCP, que atingiram o máximo de 1,35 euros em 8 de dezembro do ano passado, estavam a cair para 0,865 euros, depois de terem fechado pela primeira vez, desde 24 de outubro, abaixo de um euro na terça-feira (0,9231 euros).

As ações do BCP começaram a cair em 2 de janeiro e o banco liderado por Nuno Amado confirmou na segunda-feira que vai aumentar o capital em 1,33 mil milhões de euros, usando parte desta receita para reembolsar integralmente os 700 milhões de euros em instrumentos híbridos detidos pelo Estado Português.