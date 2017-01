confirmação

Em 2016, Joan as Police Woman completou dez anos de carreira e editou em parceria com Benjamin Lazar Davis o aclamado disco Let It Be You. Agora, o álbum será apresentado pela primeira vez nos palcos portugueses, onde não irão faltar clássicos dos anteriores álbuns de Joan. Os concertos estão marcados para 20 de março no Teatro da Trindade, em Lisboa e no dia seguinte, no Theatro Circo de Braga.

Joan as Police Woman é uma artista que a seu favor tem uma enorme coragem: coragem de sobreviver, de se superar e sobretudo coragem de experimentar coisas novas.

Se no álbum anterior, "The Classic", a artista experimentou os terrenos da soul, inspirada talvez pela tragédia de Amy Winehouse, no novíssimo "Let It Be You", que realiza em conjunto com o músico alternativo de Nova Iorque Benjamin Lasar Davis, Joan arrisca terrenos mais experimentais e arrojados que garantem surpresas e momentos singulares, como a brilhante "Broke Me Into", canção que investe em desbravar novos caminhos para a pop.

Seguindo uma longa tradição de visionários pop de Nova Iorque, de Arthur Russell a David Byrne, Joan Wasser apresenta um Let It Be You pleno de ideias e sem medo de testar novas águas, com a tecnologia bem presente e o diálogo com Benjamin Lazar Davis bem no centro da acção. As críticas ao álbum e à digressão conjunta têm sido entusiasmadas e unânimes em reconhecer que há aqui algo de novo, uma nova e criativa abordagem à música pop que sempre nos fascinou.