A inflação oficial no Brasil, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor - Amplo (IPCA), fechou o ano de 2016 em 6,29%, informou hoje o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O resultado cumpriu o sistema de metas que vigora no país, cujo objetivo central para o ano passado era de 4,5%, mas com tolerância de dois pontos percentuais para mais ou para menos (2,5% e 6,5%). Em 2015, a inflação no Brasil foi de 10,67%.

A alta de preços também ficou abaixo do esperado pelo mercado financeiro. Segundo o último Boletim Focus, uma pesquisa semanal sobre os principais indicadores do país feita pelo Banco Central com 100 especialistas do mercado, a projeção do IPCA para 2016 era de 6,35%.