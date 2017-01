Actualidade

As taxas de juro sobre as transações de títulos de dívida pública de Moçambique com maturidade a 2023 praticadas no mercado secundário continuam a bater o recorde atingido esta semana, tendo ultrapassado hoje os 28%.

De acordo com os dados da agência de informação financeira Bloomberg, consultados esta manhã pela Lusa, os juros exigidos pelos investidores para transacionarem os títulos de dívida que resultam da conversão das obrigações corporativas da Empresa Moçambicana de Atum (Ematum) para títulos de dívida soberana chegaram a 28,22%.

A subida dos juros da dívida surge na semana em que o JP Morgan enviou uma nota de análise aos seus clientes, na qual considerava que apesar de ter liquidez suficiente para pagar os 59,8 milhões de dólares da prestação de janeiro destes títulos, o pagamento era "altamente improvável" dadas as negociações em curso com os credores para a reestruturação desta emissão e de outros dois empréstimos contraídos em segredo pela Proindicus e Mozambique Asset Management (MAM).