Os portugueses foram mais ao cinema em 2016, com as salas a totalizarem 14,8 milhões de espectadores, mas os filmes nacionais sofreram uma quebra de audiência, comparando com 2015, revelou hoje o Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA).

De acordo com os dados provisórios do ICA, que fazem um retrato da exibição comercial de cinema em 2016, os filmes portugueses foram vistos por 350 mil espectadores, um valor muito abaixo dos 940 mil contabilizados de 2015.

A comédia "A canção de Lisboa", de Pedro Varela, foi o filme português mais visto no circuito comercial, com 187.596 espectadores e uma receita bruta de bilheteira de 944 mil euros.