Actualidade

A entrada na Aliança M8 - o G8 da Saúde - permitirá a Portugal o acesso aos palcos de decisão das principais linhas de desenvolvimento da Medicina Mundial e da Saúde Global, defendeu hoje o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC).

O presidente do CHUC, José Martins Nunes, que fez a apresentação do líder da Aliança M8 - o G8 da Saúde - e da Cimeira Mundial de Saúde como Doutor Honoris Causa pela Universidade de Coimbra, destacou o alemão Detlev Ganten como "eminente personalidade de cientista e académico de grande prestígio mundial e grande amigo de Portugal e de Coimbra".

Martins Nunes, em declarações à agência Lusa, disse que a estreita colaboração com a Aliança M8 e com a Cimeira Mundial de Saúde proporciona a Portugal, através do CHUC e da Universidade de Coimbra, "o acesso aos palcos de decisão das principais linhas de desenvolvimento da Medicina Mundial e da Saúde Global, com a possibilidade de incrementar de forma determinante a posição de Portugal no campo da cooperação com os sistemas de saúde dos Países de Língua Oficial Portuguesa".