Actualidade

A Equipa de Emergência Médica Intra-Hospitalar (EEMI) do Hospital Amato Lusitano de Castelo Branco (HAL) socorreu 334 utentes em quatro anos, sendo as patologias mais frequentes situações de paragem cardíaca, foi hoje anunciado.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a Unidade Local de Saúde de Castelo Branco (ULSCB) refere que a EEMI funciona em permanência nas 24 horas do dia e adianta que nos quatro anos de atividade "atendeu 334 utentes, sendo as situações de paragem cardíaca, dificuldade respiratória e desmaios as patologias que mais frequentemente foram atendidas".

A ULSCB explica ainda que do total de pessoas socorridas, 108 não estavam internadas no hospital, ou seja, recorreram à instituição para visitar doentes internados ou como utilizadores de serviços clínicos ou não clínicos, mas que sofreram um episódio de doença súbita, pelo que foram assistidos e encaminhados pela EEMI.