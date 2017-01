Desporto

O Estoril-Praia inaugurou hoje o seu novo espaço museológico, junto ao Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril, numa cerimónia que contou com uma homenagem ao selecionador de futebol de Portugal, Fernando Santos.

O treinador que conduziu Portugal à vitória no Campeonato da Europa de 2016 foi homenageado pela sua carreira com uma placa na sala, tendo sido evocado o seu percurso ao serviço do clube, no qual jogou quase toda a carreira e iniciou o seu percurso de técnico.

"Voltar aqui é voltar ao passado. O Estoril é o meu verdadeiro clube, foram muitos anos passados aqui. Nunca negaria o Estoril e estou certo de que um dia poderei voltar. Sinto o clube como família", declarou.