Fátima

Durante a segunda quinzena de fevereiro, em data ainda a anunciar, inicia emissões em Fátima um projeto de televisão pensado e projetado de forma a contribuir para a promoção e anúncio da mensagem e iniciativas cristãs e para a divulgação da cultura portuguesa. A Angelus TV é uma estação de televisão privada de inspiração cristã, com a direcção da jornalista Sandra Dias.

O canal estará presente nas operadoras por cabo em Portugal e nos países de língua oficial portuguesa, com distribuição sem custos para os telespetadores. Em breve serão anunciados os canais de distribuição. Será também disponibilizado na Internet.

A grelha de programação semanal, para uma emissão diária de 24h, está definida e é diversificada. Integra programas de Informação, com magazines diários em direto às 13:00 e às 19:30, de Cultura, Saúde e Culinária. Alguns programas são especialmente vocacionados para crianças. Noutros espaços serão exibidos Filmes e Documentários.

A Angelus TV representa um investimento global na ordem dos 800 mil euros e, por ter sido entendida a sua potencialidade na afirmação e internacionalização da marca Portugal, foi abraçado por particulares. A sustentabilidade do canal, que começa com 20 funcionários a tempo inteiro e com a contratação de alguns serviços externos, passa também pela inserção de espaços publicitários.

Decorrem os passos finais da montagem da sede da Angelus TV, na zona da Tapada da Ajuda, em Fátima, num local considerado estratégico, a poucos minutos do Santuário de Fátima e dos acesos à Autoestrada e ao IC9. O edifício, nos antigos escritórios da empresa Vineves, acolherá os serviços administrativos e os estúdios da Angelus TV, reunindo as condições necessárias para o arranque do canal e para a eventual expansão.

Até à conclusão das obras, a produção da Angelus TV conta com a parceria da Escola Superior de Tecnologia de Abrantes, ao abrigo do protocolo assinado com o Instituto Politécnico de Tomar.