Actualidade

A seleção portuguesa de futebol e Cristiano Ronaldo foram hoje nomeados para os Prémios Laureus de melhor equipa e de desportista masculino do ano, respetivamente, sendo os vencedores conhecidos na gala de 14 de fevereiro, no Mónaco.

O capitão da seleção nacional, que venceu recentemente o prémio FIFA "The Best" e a Bola de Ouro da revista France Football, pode, assim, tornar-se o primeiro futebolista a conquistar o galardão de desportista masculino do ano.

Cristiano Ronaldo concorre com o atleta jamaicano Usain Bolt, o atleta britânico Mo Farah, os basquetebolistas norte-americanos LeBron James e Stephen Curry e o tenista britânico Andy Murray. Esta é já a quarta nomeação do jogador português, depois de ter sido considerado para o prémio em 2009, 2014 e 2015.