Um polícia que divulgou um vídeo do tiroteio ocorrido a 06 de janeiro no Aeroporto Internacional de Fort Lauderdale, no sudeste da Florida, foi suspenso de funções e ficará sem ordenado, informaram as autoridades locais.

Segundo um comunicado do gabinete do xerife de Fort Lauderdale, descobriu-se ter sido o agente em causa quem divulgou um vídeo gravado pelas câmaras de segurança da zona do terminal 2 onde ocorreu o ataque, que causou cinco mortos.

"Tenho um agente suspenso sem pagamento ligado a esta investigação interna" que continua aberta, indicou o xerife Scott Israel no comunicado.