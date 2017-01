Mário Soares

O ministro dos Negócios Estrangeiros agradeceu hoje a Mário Soares por tudo o que ensinou sobre a liberdade, como valor primeiro, a democracia, como combate que exige a recusa da intolerância, e o Estado de direito.

"Isto nos ensinou Mário Soares, e por isso lhe devemos tanto. Do fundo do coração, obrigado, Mário Soares", declarou Augusto Santos Silva, numa sessão evocativa do antigo Presidente Mário Soares, realizada na Assembleia da República.

Num discurso de cerca de seis minutos, em nome do Governo, o ministro dos Negócios Estrangeiros enunciou os ensinamentos legados por Mário Soares, começando pelo Estado de direito: "Que os homens as mulheres são livres e iguais em direitos, e os direitos humanos constituem o fundamento mesmo da sociedade".