Mário Soares

Os líderes parlamentares de BE e PCP destacaram hoje as convergências recentes e as divergências históricas com o falecido Presidente da República e fundador do PS Mário Soares durante a sessão parlamentar evocativa da sua memória.

Ainda assim, sociais-democratas, socialistas, bloquistas, democratas-cristãos, comunistas, ecologistas e o deputado único do PAN deverão ser unânimes na aprovação do voto de pesar pela morte do ex-chefe de Estado, proposto pelo presidente da Assembleia da República, o também ex-líder socialista, Eduardo Ferro Rodrigues.

O Partido Ecologista "Os Verdes" (PEV) e o Pessoas-Animais-Natureza (PAN) destacaram ambos a importância das "Presidências Abertas", pela proximidade do então Presidente ao povo e ao território, nomeadamente um dos périplos dedicados precisamente ao ambiente, em abril de 1994, sem deixarem de admitir discordâncias com Soares.