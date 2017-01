Mário Soares

O presidente e líder parlamentar do PS, Carlos César, evocou hoje a memória de Mário Soares, falecido no sábado, lembrando o homem e o político que "nunca faltou ao seu país".

Soares, disse Carlos César, "foi perfeito e imperfeito, foi ousado e cometeu imprudências, apostou e ganhou, apostou e perdeu", mas "nunca foi, porém, desinteressante e muito menos irrelevante".

"Nunca faltou ao seu país. Era cosmopolita. Foi sempre universalista. Foi sempre, por conseguinte, um grande português", vincou o presidente do PS, falando no parlamento, em plenário, na sessão de homenagem ao ex-chefe do Estado, que morreu no sábado aos 92 anos.