Atores

«Eu e a Vera, queremos partilhar convosco, que nos seguem e sempre nos respeitaram, que decidimos separar-nos. Os bons momentos farão sempre parte das nossas vidas. Pedimos que respeitem a nossa decisão nesta fase delicada para nós e para o Mateus. Somos e seremos sempre amigos e a Vera será sempre uma pessoa muito especial para mim, por todas as razões e acima de tudo por ser a mãe do meu filho», escreveu o ator na sua página no Facebook. Um comunicado idêntico foi publicado na página da atriz.