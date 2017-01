Mário Soares

PSD e CDS-PP salientaram hoje o papel determinante de Mário Soares na construção do Portugal democrático, apesar de reconhecerem que foram muitas as vezes que divergiram do antigo Presidente da República.

"No PSD divergimos muitas vezes de Mário Soares: não levem a mal que diga, com carinho cívico e político, que divergimos até ao fim, aos últimos escritos e intervenções. Mas nunca nos separámos dele no ponto fulcral do seu combate, defender a democracia e evitar qualquer tipo de ditadura e o primado do poder politico sobre o económico", afirmou o líder da bancada social-democrata, Luís Montenegro, na sessão evocativa do antigo Presidente da República.

Numa intervenção em que preferiu destacar as convergências que uniram os sociais-democratas a Mário Soares, o líder da bancada do PSD resumiu o contributo do antigo chefe de Estado e de Governo lendo o primeiro artigo da Constituição da República Portuguesa.