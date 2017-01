Mário Soares

O parlamento aprovou hoje por unanimidade um voto de pesar pela morte de Mário Soares, assinalando o "legado de coragem política, patriotismo democrático e de abertura ao mundo" do ex-Presidente da República, falecido no sábado aos 92 anos.

O voto foi proposto pela mesa da Assembleia da República e pelo seu presidente, Eduardo Ferro Rodrigues, sendo aprovado com os votos favoráveis do PSD, PS, CDS-PP, BE e PCP e do deputado único do PAN, na sessão de homenagem em plenário.

No final da votação, todas as bancadas parlamentares se levantaram e aplaudiram de pé. A bancada do PCP também se levantou mas não aplaudiu.