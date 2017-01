EUA

The Gift, DJ Ride e Throes + The Shine são três dos oito artistas e grupos portugueses que vão estar em março no festival South By Southwest, em Austin, Texas, EUA, dedicado ao mercado da música, cinema e tecnologias digitais.

De acordo com a programação divulgada, entre os 500 artistas internacionais selecionados há oito nomes portugueses que vão atuar no SXSW, de 10 a 19 de março: Da Chick, :papercutz, DJ Ride, Moullinex, Throes + The Shine, Xinobi e We Bless This Mess, além dos The Gift, os únicos que já tinham sido anunciados.

O SXSW, que teve a primeira edição em 1987, é um festival anual que ocupa praticamente toda a cidade de Austin, com conferências, debates, cinema, apresentações ('pitching') de novas empresas ('startups') e dezenas de concertos em simultâneo, para uma audiência que integra público anónimo, mas sobretudo figuras da indústria criativa, promotores, editores e agentes.