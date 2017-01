Actualidade

As reservas de petróleo dos Estados Unidos registaram na semana passada uma subida de 4,1 milhões de barris e ficaram em 483 milhões, informou hoje o Departamento de Energia.

Segundo números oficiais, as reservas estão perto do limite máximo para esta época do ano.

Depois de serem conhecidos os dados, o preço do barril de petróleo do Texas para entrega em fevereiro subia 2,23% para 51,94 dólares.