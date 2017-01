Actualidade

A publicação do segundo volume da Bíblia traduzida diretamente do grego para português por Frederico Lourenço é uma das novidades da editora Quetzal para este ano.

Depois da edição dos Evangelhos, Frederico Lourenço publica os Atos dos Apóstolos, as epístolas de São Paulo, bem como os textos de Tiago, João, Judas e Pedro - além do Apocalipse.

Esta é uma das novidades do grupo editorial BertrandCírculo, que inclui a editora Quetzal, para 2017, que desta forma dá seguimento à obra traduzida por Frederico Lourenço, que elenca as diferenças entre a original Bíblia grega e as versões hebraicas.