Actualidade

O Convento de Santa Cruz acolhe a partir de dia 29 o ciclo de concertos "Sons do Bussaco - Músicas do Mundo", iniciativa da Fundação Mata do Buçaco, que arranca com o músico Terry Lee-Hale.

"É uma oportunidade soberana de conciliar boa música, de culturas completamente distintas e expressão de uma universalidade turística rara e imperdível, com a beleza histórica de um espaço fabuloso, como é o Convento de Santa Cruz, em plena mata nacional do Buçaco", disse hoje o presidente da Fundação, António Gravato, durante a apresentação da iniciativa.

Após a abertura com o cantor e guitarrista americano Terry Lee-Hale, marcada para as 21:30 de dia 29, o "Sons do Bussaco" prosseguirá, no dia 25 de fevereiro (sábado de carnaval), à mesma hora, com o concerto do grupo Forró Mior, composto por músicos oriundos do Brasil, Argentina e Itália.