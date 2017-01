Actualidade

O Sindicato dos Bancários do Norte (SBN) vai realizar uma consulta junto dos seus associados para saber se aceitam que a estrutura sindical assine a revisão do acordo de empresa do BCP.

Entre 16 e 23 de janeiro, os associados do SBN podem enviar pelos correios o boletim de voto em que têm de responder à pergunta "Acordo Millennium BCP: Concorda ou não com a sua assinatura?".

Na carta enviada aos associados, a que a Lusa teve acesso, o Sindicato dos Bancários do Norte diz que entendeu dar voz aos associados em vez de outorgar o acordo com o BCP seguindo uma prática habitual noutros processos negociais e que, para ajudar os trabalhadores bancários a decidirem, irá realizar reuniões com os associados para abordar o acordo feito com o BCP.