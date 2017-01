Actualidade

O reitor da Universidade de Coimbra (UC), João Gabriel Silva, afirmou hoje que a instituição que lidera "envolve-se cada vez mais na procura de soluções para a saúde", sublinhando o reforço do seu papel nessa área.

A UC pretende continuar a sua "estratégia de reforço do seu papel na discussão dos problemas globais e envolve-se cada vez mais na procura de soluções para a saúde", sublinhou João Gabriel Silva, numa declaração à agência Lusa, no âmbito do doutoramento Honoris Causa do presidente da Cimeira Mundial da Saúde, Detlev Ganten, que decorreu hoje em Coimbra.

De acordo com o reitor da universidade, o grau atribuído a Detlev Ganten "reconhece o seu papel no avanço da ciência, de que é um dos expoentes na área da hipertensão", ao mesmo tempo que "confirma e reforça o papel" da UC na Aliança M8 - o G8 da Saúde -, onde está integrada num consórcio com o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC).