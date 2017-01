Actualidade

O diretor da RDP-Antena 2, João Almeida, é o distinguido com o Prémio de Jornalismo Cultural, que é atribuído pela primeira vez este ano, anunciou hoje a Sociedade Portuguesa de Autores, que instituiu o galardão no ano passado.

Em comunicado divulgado hoje, a Sociedade Portuguesa de Autores (SPA) realça o programa "Quinta Essência", de entrevistas, e refere que João Almeida "intervém regularmente e com reconhecida competência e qualidade na cobertura radiofónica de importantes acontecimentos culturais, nacionais e estrangeiros".

O galardão, com o valor pecuniário de 2.000 euros, visa distinguir um jornalista "que se tenha destacado durante anos em qualquer órgão de comunicação social pela competência, dedicação e qualidade com que trata temas da atividade artística e cultural, seja qual for a área de expressão e a forma como se materializa".