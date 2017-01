Actualidade

A saída do Reino Unido da União Europeia ('Brexit') já não é o principal risco para a estabilidade do sistema financeiro britânico, afirmou hoje o governador do Banco de Inglaterra, Mark Carney.

As declarações foram feitas durante uma audição numa comissão parlamentar, onde foi questionado sobre se o 'Brexit' continua a ser a principal ameaça para a economia nacional, como afirmou durante a campanha para o referendo de junho passado.

"Estritamente falando, na opinião do comité não é", respondeu Carney.