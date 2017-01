Actualidade

A constituição de uma nova sociedade permitiu pôr a funcionar novamente o Matadouro Regional do Zêzere, em Pedrógão Grande, no distrito de Leiria, depois de ter sido encerrado em julho devido a um processo de insolvência.

A Câmara Municipal de Pedrógão Grande informa que a reativação do matadouro foi possível depois de encontrados investidores, após a "união de esforços" dos presidentes do Município de Pedrógão Grande, Valdemar Alves, e do Município da Sertã, no distrito de Castelo Branco, Farinha Nunes.

"O empenho destes presidentes em encontrar investidores conseguiu que António Manuel Simões, da empresa Carnes Simões, da Sertã, e Pedro Ferreira, credenciado industrial de carnes da Lousã, constituíssem a sociedade que adquiriu as instalações do Matadouro Regional do Zêzere, sociedade essa denominada "Mactril - Matadouro do Cabril, Lda", refere a nota de imprensa do Município de Pedrógão Grande.