Mário Soares

O secretário-geral do PS, António Costa, enviou hoje da Índia aquela que será a última mensagem inscrita no livro de condolências para homenagear Mário Soares, na qual se lê que o fundador é uma referência do Portugal livre.

"Nada mais pode orgulhar os socialistas que a consagração do nosso fundador como referência comum do Portugal livre, democrático e europeu, que partilhamos com todos os portugueses", escreve António Costa na mensagem a que a Lusa teve acesso e que encerra as homenagens deixadas escritas na sede nacional do PS, em Lisboa.

O fundador do PS e antigo chefe de Estado Mário Soares morreu no sábado aos 92 anos e o Governo decretou três dias de luto nacional, que terminam hoje.