Actualidade

O Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) vai passar a disponibilizar os relatórios dos árbitros aos clubes, revelou hoje o Sporting, que salientou querer "ajudar a pacificar" o futebol português.

"Apresentámos formalmente as nossas propostas ao CA, que se comprometeu a dar-nos a possibilidade de termos, em breve, os relatórios dos árbitros em direto e, com isso, conseguirmos pacificar e credibilizar o futebol português", afirmou Bruno Mascarenhas, vogal do conselho diretivo dos 'leões', após a reunião que o CA da FPF teve com os clubes das ligas profissionais de futebol, na Cidade do Futebol, em Oeiras.

No final do encontro, que durou cerca de duas horas e meia e no qual não marcaram presença os presidentes de Benfica, Sporting, FC Porto e Sporting de Braga, o representante dos 'leões' anunciou que o CA espera colocar esta medida em prática "assim que possível".