Actualidade

Um norte-americano e um australiano surgiram num vídeo de reféns dos talibãs, cinco meses depois de serem sequestrados em Cabul, na capital do Afeganistão.

Homens armados com uniformes da polícia sequestraram dois professores na Universidade Americana do Afeganistão no coração da capital afegã a 07 de agosto, levando-os do seu veículo depois de quebrarem a janela do passageiro.

O vídeo de 13 minutos e 35 segundos, colocado em circulação pelo porta-voz dos talibãs Zabihullah Mujahid na quarta-feira, oferece a primeira alegada prova de que ainda estavam vivos.