Actualidade

Um sismo de magnitude 5,9 atingiu na quarta-feira (madrugada de hoje em Lisboa) vários pontos da Guatemala, sem que tenham sido reportados danos materiais ou pessoais.

De acordo com informação preliminar do Instituto Nacional de Sismologia, Vulcanologia, Meteorologia e Hidrologia, o sismo ocorreu às 21:22 (03:22 de hoje em Lisboa) e teve epicentro no Pacífico, a 94 quilómetros de Suchitepéquez e a uma profundidade de 10 quilómetros.

O sismo foi sentido em vários pontos do país, mas as autoridades não têm, no imediato, registo de danos.