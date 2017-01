Actualidade

A guarda costeira do Japão resgatou esta madrugada 26 norte-coreanos que se encontravam num cargueiro que naufragou junto à costa do sul do arquipélago japonês sem que se tenham registado feridos.

O serviço da guarda costeira recebeu uma chamada de emergência do navio na noite de quarta-feira, quando a embarcação registou problemas, a cerca de 60 quilómetros das ilhas Goto, na província de Nagasaki, segundo a emissora pública NHK.

Quando a guarda costeira chegou à embarcação, pelas 03:30 (18:30 de quarta-feira em Lisboa) os marinheiros tinham deixado o navio e encontravam-se em botes salva-vidas.