Actualidade

Um exposição com 25 trabalhos mais recentes, e inéditos, em ferro e bronze, do escultor Rui Chafes, galardoado com o Prémio Pessoa 2015, é inaugurada hoje na Galeria Filomena Soares, em Lisboa.

De acordo com a galeria, serão apresentadas as séries "Incêndio", com 14 esculturas executadas em ferro, e "É assim que começa", com 11, em bronze.

Num texto sobre os novos trabalhos, Rui Chafes escreve: "Pedes-me para te deixar ir embora, mas acredito que queres ficar. Vejo-te partir, lentamente, sabendo que nos iremos reencontrar mais adiante, num outro lugar, talvez num outro tempo".